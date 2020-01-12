الاتفاق يتعاقد مع ماهر محمد
في الميركاتو الشتوي

الاتفاق يتعاقد مع ماهر محمد

2020/01/12
الساعة 9:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عن تعاقده رسميًّا مع ماهر محمد شرومة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب المواليد، المهاجم ماهر محمد، أثناء توقيع عقود انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لمدة عام ونصف مع أفضلية التجديد.

وتسعى إدارة نادي الاتفاق لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ للظهور بشكل جيد وتحسين النتائج.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة.

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