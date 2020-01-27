الاتفاق يضم أفضل لاعب واعد في كندا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عن تعاقده رسميًا مع لاعب خط الوسط، أحمد الغامدي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب أحمد الغامدي صاحب الـ18 عامًا بقميص فارس الدهناء، موضحًا أنه وقع على عقد يمتد لمدة 5 مواسم.

وأوضح حساب نادي الاتفاق أن أحمد الغامدي وُلد في جدة عام 2001، وانتقل للعيش في كندا، وانضم مؤخرًا إلى صفوف نادي باسفيك الكندي الذي يُشارك في الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن أحمد الغامدي يُعد أصغر لاعب في الدوري الكندي لكرة القدم حيث وقع وهو بعمر 17 عامًا، وحصل على جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري الكندي عام 2019، كما أنه يُشارك مع المنتخب السعودي تحت 20 عامًا.

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