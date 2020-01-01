الاتفاق يعلن جاهزية ملعب عبدالله الدبل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن جاهزية ملعب عبدالله الدبل رسميًا.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي، صورًا لملعب عبدالله الدبل وظهرت أرضيته بشكل مميز للغاية بعد انتهاء أعمال الزراعة الشتوية، ليصبح جاهزًا لاستقبال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى خوض تدريباته الجماعية على ملعب عبدالله الدبل، عند الساعة 5:15 مساء اليوم، حيث كان يتدرب الفترة الماضية في الملعب الرديف لاستاد الأمير محمد بن فهد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره أُحد، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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