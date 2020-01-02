الاتفاق يواجه أُحد.. والهلال ضيفًا على الفيصلي غدًا

المواطن - مروة نبيل

تُقام مباراتان، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتفاق ضد أُحد

ويلعب الاتفاق ضد أُحد على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الخُبر، ويطمح فارس الدهناء لاستغلال عالمي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق الأُحدي لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالفريق الاتفاقي.

ووصل الاتفاق إلى هذا الدور بعد فوزه على الطائي بهدفين مقابل هدف في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما تأهل أُحد بعد تغلبه على الأخدود بنتيجة 2/1.

الفيصلي ضد الهلال

ويحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة الفيصلي ضد الهلال غدًا، في مواجهة صعبة على الفريقين، حيث يُقدم الزعيم أداء مميزًا، فيما يسير عنابي سدير بشكل جيد هذا الموسم.

وتأهل الفيصلي إلى هذا الدور بعد فوزه على جدة بهدفين مقابل هدف، فيما صعد الهلال بعد تغلبه على الجبلين بنتيجة 4/2، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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