الانتقالي يوجه بتسليم الأموال المُتحفظ عليها إلى قيادة التحالف

المواطن - الرياض

وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأربعاء، بتسليم الأموال المتحفظ عليها إلى قيادة التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، في تصريح صحافي يتعلق بالأموال التي تحفظت عليها الأجهزة الأمنية، إنه في إطار التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ اتفاق الرياض، وحرصه على إنجاح الجهود المشكورة التي يبذلها التحالف بقيادة المملكة، وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي بتسليم الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها، وتسليمها إلى قيادة قوة الواجب “802” السعودية في العاصمة عدن، وذلك تأكيداً على العمل تحت قيادتها، وحرصاً على هذه الأموال.

وتبذل المملكة جهوداً كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية والتي سيتم البدء في صرفها خلال الأسبوع القادم.

وكان قائد قوات تحالف دعم الشرعية في مدينة عدن، العميد مجاهد العتيبي، قد أكد منذ فترة أنه سيتم تنفيذ كل بنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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