الانضباط تصدم الفتح لصالح نجم الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي الفتح ضد الاتحاد حول أهلية مشاركة اللاعب مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد أمام النموذجي.

وذكر الحساب الرسمي لـ”القنوات الرياضية السعودية” أن لجنة الانضباط رأت أن احتجاج نادي الفتح حول مشاركة مهند الشنقيطي غير قانوني.

وكان مهند الشنقيطي شارك في مباراة الاتحاد والفتح في الجولة الـ13 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي أُقيمت يوم 28 ديسمبر الماضي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان برنامج ”الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية ذكر يوم 28 ديسمبر الماضي أن إدارة نادي الفتح سترفع احتجاجًا ضد الاتحاد حول نظامية مشاركة اللاعب مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد في المباراة.

وكشف القانوني أحمد الأمير، المختص باللوائح الرياضية، عن كواليس احتجاج الفتح ضد الاتحاد حيث قال: في حالة عدم تسجيل اللاعب مهند الشنقيطي في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والمكونة من 30 لاعبًا خلال فترة الصيف فإن احتجاج الفتح صحيح، ولكن في حالة تسجيله وتواجده في القائمة منذ بداية الموسم في القائمة فإن احتجاج الفتح غير صحيح.

وأضاف الأمير: أما في حالة تسجيل مهند الشنقيطي أو إعادة تسجيله خارج فترات التسجيل فذلك لابد أن يكون من خلال اشتراطات معينة يجب توافرها لتتم الموافقة على تسجيله، ومنها إصابة لاعب في قائمة الـ30 إصابة تمنعه من المشاركة مع الفريق إلى بداية فترة التسجيل التالية.

وتابع الأمير: ولابد أن يكون عقد اللاعب مهند الشنقيطي الاحترافي غير مفعَّل مع النادي لتسجيله خارج فترات التسجيل، ولابد من توقيع عقد احترافي جديد معه، لكي يتم تسجيله خارج فترات التسجيل كبديل للاعب مصاب.

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