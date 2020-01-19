الانضباط تُعاقب النصر وتُغرم موسى 20 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن عقوباتها ضد نادي النصر ولاعبه النيجيري أحمد موسى.

ووقعت لجنة الانضباط عقوبة مالية على نادي النصر تُقدر بـ63 ألف ريال؛ بسبب قيام جماهيره بقذف علبتي مياه في مباراة الاتحاد، فيما غرمت أحمد موسى 20 ألف ريال؛ لغيابه عن اللقاء الإعلامي في المواجهة ذاتها.

ولعب النصر ضد الاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الـ13.

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