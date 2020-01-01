الانضباط تُعاقب الهلال والشباب والأهلي والحزم

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم أندية الهلال والأهلي والشباب والحزم، بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم تغريم الهلال 30 ألف ريال بعد إلقاء جماهيره 7 علب مياه عقب نهاية مباراة الحزم التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقررت لجنة الانضباط أيضًا وفقًا لـ”الرياضية” تغريم الحزم 10 آلاف ريال، بعد قيام الجماهير بإلقاء علبتي مياه عقب مباراة الهلال.

وسيكون الشباب مُلزمًا أيضًا بدفع 15 ألف ريال كغرامة بعد تأخر نجوم الليث في الدخول إلى أرض الملعب في مباراة الأهلي، بجانب دفع 30 ألف ريال بعد إلقاء جماهير الليث عصى بلاستيكية بمباراة الأهلي.

كما تم تغريم الأهلي 33 ألف و750 ريالًا بعد تأخر اللاعبين في الدخول إلى أرض الملعب استعدادًا لمواجهة الشباب.

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