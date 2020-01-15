البرتغالي كامبيلوس مدربًا جديدًا لـ التعاون

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون عن تعاقده مع المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس؛ لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا لمواطنه باولو سيرجيو.

وذكر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر تويتر أن فيتور كامبيلوس سيدرب نادي التعاون حتى نهاية الموسم الحالي مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

ومن المقرر توقيع العقد النهائي مع المدرب كامبيلوس وطاقمه التدريبي خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي وقت سابق، هاجم رئيس مجلس إدارة نادي التعاون محمد القاسم حكمًا سعوديًّا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مؤكدًا أنه لا يثق به.

وقال محمد القاسم: “سقط سقوطًا مريعًا كحكم بسبب (……) نسأل الله له التوبة والهداية، والآن يريد أن نثق به وبمفكرته الكاذبة والموجهة نحو التعاون لأسباب يعرفها ونعرفها”.

وتابع رئيس نادي التعاون تغريدته قائلًا: “أقول له راجع نفسك، وإن زدت زدنا.. لم نثق بك بالملعب، نثق بك خارجه!”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة محمد القاسم على “تويتر”، وأكدوا أنه يقصد الخبير التحكيمي فهد المرداسي، بسبب حالات مفكرة المرداسي لركلات الجزاء المحتسبة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الجولة الـ14.

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