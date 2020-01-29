بعد ثلاث سنوات ونصف على الاستفتاء

البرلمان الأوروبي يصادق بغالبية على اتفاق بريكست

2020/01/29
الساعة 9:45 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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اعضاء الاتحاد الأوروبي
المواطن - متابعة

صادق البرلمان الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، بغالبية كبيرة على معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

ووافق النواب الأوروبيون على الاتفاق بـ621 صوتًا ومعارضة 49 وامتناع 13 عن التصويت.

وهذه هي المرحلة الرئيسية الأخيرة في المصادقة على الاتفاق بعد ثلاث سنوات ونصف السنة على الاستفتاء حول بريكست.

يذكر أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وقعت قبل أيام على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي؛ لتحصل الوثيقة رسميًّا على صفة القانون.

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