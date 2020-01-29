البرلمان الأوروبي يصادق بغالبية على اتفاق بريكست

المواطن - متابعة

صادق البرلمان الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، بغالبية كبيرة على معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

ووافق النواب الأوروبيون على الاتفاق بـ621 صوتًا ومعارضة 49 وامتناع 13 عن التصويت.

وهذه هي المرحلة الرئيسية الأخيرة في المصادقة على الاتفاق بعد ثلاث سنوات ونصف السنة على الاستفتاء حول بريكست.

يذكر أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وقعت قبل أيام على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي؛ لتحصل الوثيقة رسميًّا على صفة القانون.

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