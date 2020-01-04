البرلمان الليبي يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا
طالبوا بمحاكمة من جلب الاستعمار إلى بلادهم

البرلمان الليبي يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا

2020/01/04
الساعة 3:09 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

صوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع، خلال جلسته اليوم (السبت)، على قطع العلاقات مع تركيا.

وأعلن عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، أن المجلس صوت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.

كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.

كما قرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

وانطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب الليبي، اليوم السبت، لمناقشة التدخل العسكري التركي بعد موافقة البرلمان التركي على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن العدوان على الأراضي الليبية، حيث صوت البرلمان الليبي بإلغاء اتفاقية السراج مع أردوغان بالأغلبية، وإحالة الذين وقعوا على هذه الاتفاقية إلى المحاكمة.

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