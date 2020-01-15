البرهان: استخدمنا السلاح ضد المتمردين بعدما رفضوا الاستسلام
أكد استعادة المقرات من المتمردين

البرهان: استخدمنا السلاح ضد المتمردين بعدما رفضوا الاستسلام

2020/01/15
الساعة 5:34 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشف رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان تفاصيل أكثر عن التمرد الذي شهدته العاصمة الخرطوم يوم أمس.

وقال البرهان: ما حصل أمس في الخرطوم تمرد وتم احتواء الوضع مشيرًا إلى أنه تم استخدام السلاح ضد المتمردين بعدما رفضوا تسليم مقار جهاز المخابرات.

وتابع البرهان أن وجود المتمردين وسط منطقة سكنية أتاح لعدد كبير منهم فرصة الفرار لافتًا إلى أن الدولة العميقة موجودة في كل مكان في السودان.

وعاد الهدوء إلى العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء، بعد ساعات من الاشتباكات بين عناصر الجيش السوداني وبعض منسوبي المخابرات.

وأكد وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل علي إبراهيم، استرداد حقلي نفط استولى عليهما متمردون من عناصر هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، الثلاثاء.

وتابع القول إن مجموعة مسلحة من هيئة العمليات دخلت منطقة حقول حديد وسفيان غرب منطقة الفولة”، مشيرًا إلى أن المجموعة سيطرت على منطقة تجميع النفط الخام بالمجمع وبعد ساعتين أجبرت المهندسين على قطع التيار الكهربائي.

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