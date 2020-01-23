البريك يغيب عن تدريبات الهلال

المواطن - مروة نبيل

غاب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد البريك عن التدريبات الجماعية، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الشباب المقبلة.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن محمد البريك تواجد في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، وذلك لشعوره بآلام في العضلة الضامة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الشباب بملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

تابعنا على تواصل معنا على