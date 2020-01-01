البطل والوصيف مصيرهما واحد بكأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

واجه ناديا الاتحاد والتعاون المصير ذاته ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019- 2020، حيث ودع البطل والوصيف بالنسخة السابقة من بطولة كأس الملك عن الموسم الماضي، النسخة الحالية من البطولة.

وكانت البداية مع نادي التعاون بطل نسخة موسم 2018- 2019 من كأس الملك، بعد أن خسر من نادي أبها بهدف دون رد في دور ثمن النهائي يوم 23 ديسمبر الماضي.

أما نادي الاتحاد وصيف كأس الملك بالموسم الماضي، ودع اليوم الأربعاء البطولة من دور ثمن النهائي، بعد الخسارة من نادي الفتح بنتيجة هدفين لهدف.

ويستعد التعاون، يوم السبت المقبل لمواجهة نادي النصر في مباراة كأس السوبر السعودي في جدة.

وربما تؤدي خسارة الاتحاد إلى تفكير الجمعية العمومية بالعميد إلى إقالة أنمار الحائلي من منصبه كرئيس للنادي مع تغيير الإدارة الحالية للنادي.

ومع مرور الأيام، تزداد أوضاع الاتحاد من سيئ إلى أسوأ، خاصة أن الفريق لا يقدم نتائج إيجابية ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث عشر في جدول المسابقة برصيد 13 نقطة.

ولم تشعر جماهير الاتحاد بالسعادة أو بالرضا على أداء مجلس إدارة أنمار الحائلي منذ قدومه لتولي رئاسة النادي في الانتخابات الصيفية بالعام الماضي 2019.

وتُعد مباراة الاتحاد ضد الفتح هي المباراة الأخيرة للاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا نجم الاتحاد، الذي يستعد لمغادرة العميد في الميركاتو الشتوي الحالي.

يذكر أن اللاعب الأرجنتيني ليوناردو غيل، صفقة الاتحاد الجديدة، تابع مباراة الفتح بكأس خادم الحرمين الشريفين اليوم من المدرجات.

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