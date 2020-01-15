البعيجان وعايض يفوزان بنخبتي الوضح والحمر

المواطن - الرياض

خطف عبدالمحسن بعيجان صنهات العتيبي المركز الأول لمسابقة “20 نخبة النخبة” لفئة الوضح، اليوم الأربعاء، وذلك عقب فوزه على الكويتي عبدالله شويمي هادي فالح، والسعودي تركي سعد سويد الحقباني الدوسري.

وفي فئة الحمر كسب عايض رفعان عايض القحطاني المواجهة التي جمعته مع عبدالمحسن صالح عبدالعزيز الراجحي، ليفوز بنخبة النخبة ويضيفها للقب سيف الملك.

وكانت مسابقة نخبة النخبة أطلقت أمس الأول بلوني شعل وصفر، وتواصلت أمس من خلال منافسات لوني مجاهيم وشقح، وترتكز المسابقة على قيام المالك بترقيم إبله من 1 إلى 20 حسب الأجمل فالأجمل وتوضع كل فردية بحسب الرقم في شبك وتوضع معها فرديات المنافس الآخر التي تحمل ذات الرقم، ويكون التحكيم وفق المستويات والتقييم بدرجات متفاوتة ومختلفة للمجموعة، ومن يحصل على مجموع أعلى الدرجات يفوز باللقب.

تابعنا على تواصل معنا على