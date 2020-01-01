البلدية تتجاوب مع “المواطن” بشأن مصلى المجمع التجاري بالخارش

المواطن - علي شيبان - جازان

تجاوبت بلدية محافظة صامطة التابعة لأمانة منطقة جازان، مع ما نشرته “المواطن” بعنوان “أكبر مجمع تجاري في الخارش بدون مسجد”.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام في بلدية محافظة صامطة، سلمان مدخلي، أنه ليس شرطًا أن يتم إنشاء وبناء مسجد في المحطات داخل المخططات المعتمدة في حال وجود مسجد قريب.

الجدير بالذكر أن “المواطن” سلطت الضوء على عدم وجود مسجد للرجال ومصلى للنساء ودورة مياه في أحد المجمعات التجارية في إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالخارش.

وأشاد الأهالي بدور “المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤولين وأيضًا التفاعل من قبل أمانة منطقة جازان، ممثلة في بلدية محافظة صامطة، والتوضيح للمواطنين.

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