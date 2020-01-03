البليهي: إصابة جانغ كانت نقطة تحول ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أكد المدافع علي البليهي أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يُعاني من ضغط المباريات خلال الفترة الحالية؛ ما أثر على أدائه ضد الفيصلي اليوم.

وتحدث علي البليهي على مباراة الفيصلي ضد الهلال قائلًا: “الفيصلي كان ندًّا قويًّا، وكان هناك أخطاء منا كمدافعين، ولكن إن شاء الله القادم أفضل”.

وتابع: “التغيير المبكر بإصابة جانغ كان نقطة تحول في المباراة وآخر مباراة لعبناها قبل 3 أيام والمباراة القادمة بعد 3 أيام ضد الأهلي، ولكن الفيصلي آخر مباراة خاضها من 5 أو 6 أيام “.

واختتم علي البليهي تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، قائلًا: “لا يوجد إلى الآن أي شيء في العرض المقدم من النادي”.

ولعب الفيصلي ضد الهلال على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للزعيم.

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