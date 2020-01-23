البليهي يُجدد عقده مع الهلال في هذا الموعد

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الهلال قريبًا للغاية من تجديد تعاقده مع المدافع علي البليهي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن الهلال سيعلن التجديد مع البليهي بعد مباراة الشباب التي تُقام بعد غد السبت في الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي اختيار التوقيت من قبل إدارة الهلال، وذلك سعيًا للفوز على الشباب وتخطي مباراة ديربي الرياض المهمة ثم التركيز على تجديد عقد البليهي منعًا للتشتيت أو إخراج اللاعب من تركيزه.

وفي وقت سابق، كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عن القرار الأخير من إدارة نادي الهلال حول تجديد عقد المدافع علي البليهي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال المريسل عبر حسابه في تويتر:” تم الاتفاق بين الهلال وأحد أفضل المدافعين بالدوري السعودي، الكابتن علي البليهي، والمفروض يتم الإعلان الليلة أو غدًا، عاد مدري إذا هالتغريدة بتخليهم يأجلون الإعلان، الله أعلم، المهم اتفقوا”.

وتابع المريسل: “مبروك للهلال نجاحه بالتجديد مع البطل علي”.

وتألق علي البليهي، صاحب الـ30 عامًا، خلال الفترة الماضية، خاصة في بطولتي دوري أبطال آسيا 2019 وكأس العالم للأندية مع نادي الهلال، كما شارك مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال روسيا 2018.

وكان علي البليهي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يونيو عام 2017، قادمًا من صفوف الفتح وينتهي تعاقده مع الزعيم بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

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