البنتاجون: لا أدلة لخطط إيرانية للهجوم على سفاراتنا

المواطن - متابعة

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: إنه لا يرى أدلة محددة من مسؤولي المخابرات على أن إيران كانت تخطط لمهاجمة أربع سفارات، الأمر الذي أكده الرئيس دونالد ترامب بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وفي حين اتفق إسبر مع ترامب على أن وقوع هجمات أخرى على السفارات الأمريكية أمر مرجح، قال لمحطة (سي بي إس) التلفزيونية: إن تصريحات ترامب لمحطة فوكس نيوز لم تكن تستند إلى أدلة محددة بشأن هجوم على أربع سفارات.

وقال إسبر: “ما قاله الرئيس هو أنه من المحتمل أن تكون هناك هجمات إضافية على السفارات. أشارك في هذا الرأي… لم يستند الرئيس إلى أدلة محددة”، بحسب “سكاي نيوز”.

وبسؤاله عما إذا كان ضباط المخابرات قدموا أدلة ملموسة بشأن هذه المسألة، قال: “لم أشهد شيئًا فيما يتعلق بأربع سفارات”.

ومنذ تأكيد مقتل قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية في بغداد، قال مسؤولو الإدارة الأمريكية: إنهم تصرفوا بسبب خطر وشيك بشن هجمات على الدبلوماسيين الأمريكيين والقوات الأمريكية في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.

تابعنا على تواصل معنا على