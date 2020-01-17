البنتاغون: استئناف تدريب الطلاب السعوديين قريبًا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلن البنتاغون أن التدريب لأكثر من 800 طالب عسكري سعودي في الولايات المتحدة قد يستأنف قريبًا، وذلك بعد أسابيع من حادث قاعدة بينساكولا الذي أدى إلى مقتل 3 أمريكيين.

وفي أعقاب التحقيقات، أوقف البنتاغون طلابًا سعوديين؛ لمعرفة ما إذا كان أيّ منهم متورطًا، لكن جاءت النتائج النهائية لتؤكد أن مطلق النار، سعيد الشمراني، تصرف وحده، ولم تعثر على أي مؤشرات على وجود تهديدات.

وبحسب موقع فوكس نيوز، قال جوناثان هوفمان، كبير المتحدثين باسم وزارة الدفاع، خلال مؤتمر صحفي: نحن نتطلع إلى استئناف التدريبات للطلاب السعوديين في الأيام المقبلة، وسيأتي الإعلان الرسمي قريبًا.

وكان المدعي العام ويليام بار قد قال: إن الطلاب السعوديين يتلقون تدريبات في قاعدة بينساكولا البحرية الجوية منذ سبعينيات القرن الماضي، واصفًا السلاح الجوي السعودي بأنه شريك عسكري مهم.

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان صرح سابقًا بأن مطلق النار الذي نفذ الهجوم في فلوريدا لا يمثل بأي حال من الأحوال الشعب السعودي.

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