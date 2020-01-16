البول يسبب انهيار السلالم الكهربائية في مترو المسكيك!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يتجاهل ركاب مترو مدينة مكسيكية استخدام السلالم المتحركة المتوقفة داخل المحطة، والمسؤولون لديهم أغرب إجابة تفسر ذلك، وهي كميات هائلة من البول.

وذكر مسؤولو هيئة النقل في مكسيكو سيتي أن التآكل الناتج عن البول هو أحد الأسباب الخمسة الأولى لانهيار السلالم المتحركة.

بطريقة ما، فإن المركبات الكيميائية في البول تسبب تآكل التروس والسلاسل والقضبان في السلالم المتحركة التي تنقل الأفراد داخل المحطات تحت الأرض.

وقال فيرمين راميريز، أحد المسؤولين، في مؤتمر صحفي: يبدو أن الأفراد يتبولون على السلالم المتحركة في ساعات الذروة وفي المحطات خفيفة الاستخدام، إنها الحقيقة على الرغم من أنه من الصعب تصديق ذلك.

وتابع: ما لا يقل عن 20 إلى 25 % من السلالم الكهربائية التي تُعد خارج الخدمة، تضررت بسبب أن بعض الأفراد يستخدمونها بدلًا من المراحيض.

وأشار مستخدمو تويتر إلى حقيقة أن معظم المحطات لا تحتوي على مرافق حمام عام، أو دورات مياه مدفوعة.

ومن بين المشاكل الأخرى التي تعرض السلالم المتحركة للانهيار، التلف والاستخدام الخاطئ، وأيضًا الزمن؛ إذ اعترف راميريز أن العديد من السلالم المتحركة كانت موجودة منذ 38 عامًا، بينما العمر الافتراضي لها وفقًا لإرشادات النقل الدولي هو 20 عامًا.

وقال راميريز إن المدينة ستستثمر 14.3 مليون دولار على مدى العامين المقبلين لاستبدال نحو 55 سلالم متحركة.

ومع أكثر من 1.6 مليار رحلة سنويًا، يُعتبر مترو مكسيكو سيتي ثامن أكبر قطار في العالم وواحداً من أقلها تكلفة.

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