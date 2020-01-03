البيئة تكافح أسراب الجراد الصحراوي في 7 مناطق

المواطن - واس

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن فرق الاستكشاف والمكافحة التابعة لها قامت خلال النصف الثاني من ديسمبر الماضي بمسح 171770 هكتارًا، ومعالجة 17296 هكتارًا في الليث والقنفذة بمكة المكرمة، وقلوه والمخواة في الباحة، ومركز سعيدة الصوالحة والحريضة التابعة لمنطقة عسير، وفي أحد المسارحة وبيش والشقيق وأبو عريش وصبيا بجازان، وبعض المحافظات بالرياض والقصيم وحائل.

وأوضحت الوزارة أن حالة الجراد الصحراوي تطورت إلى مستوى التهديد حيث ما زالت عمليات التكاثر ومشاهدة مجاميع الدبا في مختلف الأطوار بالساحل الجنوبي الغربي ما بين مكة المكرمة وجازان، وما زالت الأسراب تهدد جميع مناطق المملكة الداخلة ضمن موسمي التكاثر الشتوي والربيعي، مبينة أن أسراب الجراد الصحراوي المتوقع قدومها من السودان واليمن غزت الموسم الربيعي، وذلك بعدما تمكنت الفرق من مشاهدة ورصد الأسراب في المناطق الوسطى بالمملكة.

وأضافت الوزارة أن هناك جيل آخر من الجراد من التكاثر بجازان وساحل عسير، وذلك ناتج من خلال المجموعات الناضجة التي تمت مشاهدتها بالمنطقة خلال الفترة من منتصف نوفمبر إلى منتصف ديسمبر2019، مشيرة إلى أن أعمال المكافحة تتم الآن على مجاميع الدبا حديث الفقس والأطوار الأولى بجازان، كما تتم أعمال المكافحة على مجاميع الدبا في الأطوار المتوسطة الناتجة عن الأسراب التي غزت المملكة خلال نهاية نوفمبر الماضي في الليث والقنفذة وقلوه والمخواة والعاصمة المقدسة.

وأشارت الوزارة إلى أن الوضع العام ما زال يحتاج لمزيد من المتابعة واستمرار الاستكشاف المكثف، والمكافحة في جميع نطاق التكاثر الشتوي، داعية جميع النحالين ومربي الماشية التعاون مع الفرق العاملة في مكافحة الجراد الصحراوي، وذلك بالرحيل الفوري عندما يتطلب الأمر ذلك.

كما تدعو المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عند مشاهدة الجراد الصحراوي على رقم البلاغات الموحد من أجل القضاء على الإصابة في حينها.

وتتوقع الوزارة استمرار هجمات الأسراب القادمة من شرق وجنوب شرق إفريقيا واليمن خلال الفترات المقبلة؛ لملائمة الظروف بالمناطق المستهدفة بالمملكة من الجراد ، وكثافة الأسراب المتواجدة بالدول المجاورة، خاصة بعد تقرير مكتب معلومات الجراد الصحراوي بالفاو في الثامن عشر من ديسمبر الماضي الذي يؤكد أن الوضع في السودان واليمن وإثيوبيا وإرتيريا والصومال ما زال يتدهور بتشكل الأسراب بكثافات عالية، كما تتوقع الوزارة حدوث موسم ربيعي مبكر خلال فبراير المقبل؛ لتوغل الأسراب نحو المناطق الوسطى وفي لحظة اعتدال درجات الحرارة سوف تنضج تلك الأسراب بسرعة لتتزاوج وتضع البيض ويشاهد الدبا.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل تنفيذ خطة الموسم الشتوي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2019م، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، كما قام بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد، والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

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