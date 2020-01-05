البيت الأبيض يخطر الكونجرس بعملية استهداف قاسم سليماني

المواطن - متابعة

بعث البيت الأبيض إخطاراً رسمياً للكونجرس، عن الضربة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن هلاك قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، يوم الجمعة، وذلك وسط شكاوى من الديمقراطيين بأن الرئيس دونالد ترامب لم يخطر النواب ولم يطلب موافقة مسبقة لتنفيذ الهجوم.

وأثارت الضربة التي نفذت بالعراق تصعيداً دراماتيكياً في التوتر بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها.

وأُرسل الإخطار بموجب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي الصادر في عام 1973 الذي يلزم الإدارة بإخطار الكونجرس خلال 48 ساعة من تكليف القوات المسلحة بعمل عسكري أو القيام بتحركات وشيكة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إرسال الإخطار.

وأبلغ أوبراين محطة فوكس نيوز السبت أن الإدارة لديها أسانيد قانونية عديدة للهجوم، مضيفاً أن محاميي وزارة الدفاع وقعوا على الخطة.

وأوضح قائلاً: “كانت هذه عملية قانونية تماماً. نشعر بارتياح تام بشأن الأساس القانوني لهذه العملية العسكرية”.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي المنتمية للحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي إن الإخطار أثار تساؤلات أكثر مما قدم من إجابات.

وقالت بيلوسي “هذه الوثيقة أثارت تساؤلات خطيرة وعاجلة بشأن التوقيت والأسلوب وتبرير قرار الإدارة للخوض في أعمال قتالية ضد إيران”.

وأضافت أن القرار “غير المعتاد تماماً” لإضفاء السرية على الوثيقة برمتها زاد من مخاوفها ويشير إلى أن الكونجرس و(أفراد) الشعب الأمريكي تُركوا بلا علم بشأن أمننا القومي.

ومن المتوقع أن تشرح الإدارة ملابسات العملية والصلاحيات التي اتخذ بموجبها هذا التحرك ونطاقه ومدته.

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