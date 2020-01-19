التجارة تحذر من جهاز مراقبة الطفل: يسبب حرائق
لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطارية الجهاز

التجارة تحذر من جهاز مراقبة الطفل: يسبب حرائق

2020/01/19
الساعة 9:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزارة التجارة تحذر من جهاز مراقبة الطفل
المواطن - الرياض

دعت وزارة التجارة والاستثمار إلى التوقف الفوري عن استخدام جهاز مراقبة الطفل (SCD620 AVENT) من “PHILIPS”.

وبحسب ما ذكرت وزارة التجارة، عبر حسابها بموقع تويتر، تم استدعاء 1256 منتجًا من جهاز مراقبة الطفل المذكور؛ لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطارية الجهاز؛ ما قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.

ولفتت التجارة إلى أن الأجهزة المتأثرة في هذا الاستدعاء تحمل أرقامًا تسلسلية تبدأ بـ(TM5C / TM5B / TM5A)، مشددةً على ضرورة التواصل مع الشركة لاسترداد كامل مبلغ الشراء نقدًا أو استبداله بمنتج سليم.

وزارة التجارة تحذر من جهاز مراقبة الطفل
جهاز مراقبة الطفل

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