التحالف الدولي يخفض عملياته في العراق لأسباب أمنية
بعد مقتل قاسم سليماني بغارة أمريكية

التحالف الدولي يخفض عملياته في العراق لأسباب أمنية

2020/01/04
الساعة 1:37 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اليوم السبت تقليص عملياته العسكرية في العراق غداة الضربة الأمريكية التي استهدفت رئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في بغداد، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري أميركي وكالة فرانس برس السبت.

وقال المسؤول “سنقوم بعمليات محدودة ضد تنظيم الدولة الإسلامية مع شركائنا حيث تدعم بشكل متبادل جهودنا لحماية قواتنا”، مضيفا “عزّزنا الإجراءات الأمنية والدفاعية في القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف”.

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