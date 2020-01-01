التحالف: وصول 6 أسرى سعوديين لقاعدة الملك سلمان الجوية

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن وصول 6 أسرى سعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض .

وثمن التحالف جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم.

وصرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بإنه وعند الساعة (١٥٤٥) من مساء اليوم وصل إلى قاعدة الملك سلمان الجوية ستة من الاسرى السعوديين .

وأضاف العقيد المالكي انه كان في استقبال العائدين من الاسرى عند وصولهم صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز وعدد من أركانات قياده القوات المشتركة واهالي وذوي الأسرى.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف للجهود المبذوله من اللجنه الدولية للصليب الأحمر في تسليم الاسرى في اطار اتفاق ستوكهولم .

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