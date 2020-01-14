التحالف يشرف على إطلاق 38 محتجزًا نتيجة أحداث عدن

المواطن - الرياض

أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أشرف على إطلاق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي 38 محتجزًا نتيجة أحداث عدن في أغسطس 2019.

وقال آل جابر في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إن هذه خطوة هامة وإيجابية وتؤكد الحرص على تنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق الأمن والسلام في اليمن.

ويؤسس اتفاق الرياض الذي رعته ودعمته المملكة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والسلام واستكمال التحرير في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

كما يمثل اتفاق الرياض فرصة كبيرة لإنجاز حالة سلام شاملة في اليمن تقوم على سيادة الدولة وحضور مؤسساتها وسحب السلاح للدولة وحدها وتفويت الفرصة على المتربصين باليمن، سواء من القوى الخارجية أو من الجماعات الإرهابية.

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