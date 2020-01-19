الترجي ضد الإفريقي .. أبناء الدم والذهب يحسمون القمة بثنائية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نجوم نادي الترجي الرياضي من الفوز في مباراة الترجي ضد الإفريقي ضمن قمة الجولة التاسعة من الدوري التونسي موسم 2019-2020 بهدفين لهدف في لقاء أُقيم اليوم الأحد.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الترجي ضد الإفريقي، بضغط هجومي من قبل نجوم نادي الترجي الذين بحثوا عن إحراز الهدف الأول في شباك النادي الإفريقي.

وعند حلول الدقيقة التاسعة والعشرين، تمكن اللاعب طه ياسين الخنيسي من إحراز الهدف الأول لأبناء الدم والذهب في مباراة الترجي ضد الإفريقي، لتصبح النتيجة تقدم نادي الترجي بهدف دون رد.

ولم يستسلم النادي الإفريقي، الذي رد سريعًا بإحرازه هدف التعادل عبر اللاعب فخر الدين الجزيري بالدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الأول من مباراة الترجي ضد الإفريقي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الترجي ضد الإفريقي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني من مباراة الترجي ضد الإفريقي، تراجع أداء النادي الإفريقي مما أعطى الفرصة لفريق الترجي للبحث عن إضافة الهدف الثاني.

وعند حلول الدقيقة الثالثة والثمانين، تمكن اللاعب الإيفواري فوسيني كوليبالي من إحراز هدف الفوز لـ الترجي ضد الإفريقي.

وانتهت مباراة الترجي ضد الإفريقي بفوز بطل إفريقيا بثنائية لهدف.

وأصبح رصيد أبناء الدم والذهب بعد الفوز في مباراة الترجي ضد الإفريقي، 31 نقطة في صدارة الدوري التونسي، ويتبقى للترجي مباراتان مؤجلتان.

بينما تجمد رصيد النادي الإفريقي بعد الخسارة في مباراة الترجي ضد الإفريقي، عند 23 نقطة في المركز الخامس.

وبعد نهاية مباراة الترجي ضد الإفريقي، يستعد نادي الترجي لمواجهة فريق الرجاء الرياضي المغربي يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020، حيث تُقام المباراة على الملعب الأولمبي في مدينة رادس التونسية.

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