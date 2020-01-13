الترجي يُعلن موقفه النهائي من انتقال أنيس البدري للاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي موافقته الرسمية على انتقال نجمه التونسي أنيس البدري لصفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر النادي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر أن إدارة النادي وافقت على انتقال البدري لنادي الاتحاد لمدة عامين ونصف العام.

وكان الصحافي التونسي نزار هانيني قال عبر حسابه في تويتر: إن البدري سيطير إلى السعودية للانضمام لنادي الاتحاد، حيث سيخضع اللاعب للفحص الطبي قبل توقيعه لمدة عامين ونصف العام مع النادي.

جدير بالذكر أن أنيس البدري فاز مع نادي الترجي ببطولتي دوري أبطال إفريقيا في آخر عامين 2018 و2019، وشارك مع منتخب تونس ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أُقيمت في مصر.

وتسعى الإدارة الاتحادية لمصالحة الجماهير وضم الصفقات المميزة للفريق الأول من أجل تحسين مركز نادي الاتحاد في الدوري السعودي، حيث يتواجد في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعد تعادله مع فريق النصر الجمعة الماضية بالجولة الـ14 من الدوري.

وكان الاتحاد تعاقد مع ليوناردو غيل من صفوف فريق روساريو سنترال الأرجنتيني لمدة ثلاثة مواسم بجانب ضم محمد الثاني على سبيل الإعارة من النادي الفيصلي حتى نهاية الموسم الجاري.

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