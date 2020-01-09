التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

المواطن - مروة نبيل

يلعب برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

برشلونة وأتلتيكو مدريد

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، عن التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة السوبر الإسباني اليوم، حيث يتوقع أن يدفع المدربين بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

وجاء تشكيل البارشا المتوقع في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم كالتالي؛ نيتو، جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، لينجليه، سيرجي روبيرتو، أرتو فيدال (راكيتيتش)، سيرجيو بوسكيتس ودي يونج.

ويقود هجوم الفريق الكتالوني في مباراة السوبر الإسباني بجدة اليوم، الثلاثي ليونيل ميسي، لويس سواريز وأنطونيو جريزمان.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الروخي بلانكوس المتوقع في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد كالتالي؛ أوبلاك، رينان لودي، فيليبي، خيمينيز، كيران تريبير، أنخيل كوريا، توماس بارتي، هيريرا، ساؤول نيجويز، ألفارو موراتا وفيليكس.

السوبر الإسباني

ويتأهل الفائز من مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة.

وكان ريال مدريد قد نجح في الفوز على فالنسيا بالأمس بنتيجة 3/1، ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة، وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من لاعبي المرينغي.

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