التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والفيحاء

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيحاء في إطار مباريات دور ثمن النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ولم يظهر النادي الأهلي بقوته المعروفة، حيث كانت الأفضلية لنادي الفيحاء في التسديد والاستحواذ على الكرة طوال مجريات الشوط الأول.

وتُقام مباراة الفيحاء والأهلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويسعى النادي الأهلي إلى تفادي مفاجآت فريق الفيحاء والفوز عليه في الكأس للصعود إلى دور الثمانية، خاصة أن مصير الاتحاد وخروجه من الكأس يُقلق الأهلي، بجانب أن الراقي لا يريد أن يكون ثاني قطب من جدة يودع الكأس بعد 24 ساعة من خروج الاتحاد.

وكان الأهلي خسر في آخر مباراة له بالدوري السعودي ضد الشباب بهدف دون رد، قبل مواجهة نادي الفيحاء.

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