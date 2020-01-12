التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين السعودية وقطر

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره القطري بدون أهداف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا والمقامة في تايلاند.

وحاول المنتخب السعودي خلال الشوط الأول صناعة الفرص التهديفية، وذلك من أجل مباغتة المنتخب القطري، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث ينتظر عشاق الأخضر الشوط الثاني من أجل فوز منتخبنا باللقاء وحسم التأهل مبكرًا للدور التالي.

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد اليامي.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي.

في خط الوسط: عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، مختار علي.

في خط الهجوم: أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، عبدالله الحمدان.

يذكر أن مباراة السعودية وقطر تُقام على ملعب تاماسات في العاصمة التايلاندية بانكوك.

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