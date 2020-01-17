التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين النصر والعدالة

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والعدالة، ضمن لقاءات دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الأول أهدر النصر فرصة تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب المغربي نور الدين أمرابط عند حلول الدقيقة الحادية عشرة.

وحاول النصر بعد ذلك العمل على إحراز الهدف الأول خلال المباراة ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي سياق آخر، أبدت جماهير نادي النصر استياءها من صورة نُشرت للنجم المغربي عبدالرزاق حمد الله قبل مباراة النصر والعدالة اليوم الجمعة في كأس خادم الحرمين، على حساب تويتر لأحد وكلاء اللاعبين السابقين.

ونشر وكيل اللاعبين السابق جون هاريوت صورة لـ حمد الله عبر حسابه في تويتر قبل مباراة النصر والعدالة قائلًا: حمد الله في مدينة برمنجهام البريطانية من أجل التوقيع والظهور مع نادي أستون فيلا الإنجليزي بالمؤتمر الصحافي.

وعلى الفور ردت جماهير النصر باستياء وسخرية شديدتين حيث قالت بأن اللاعب المغربي كيف سيرحل إلى إنجلترا وفريقه يخوض مباراة النصر والعدالة اليوم في دور الثمانية ببطولة كأس الملك.

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