التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين السعودية وتايلاند

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية وتايلاند بالتعادل السلبي بين الفريقين في ربع نهائي كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عامًا.

ولم يدخر المنتخب السعودي أي جهد من أجل إحراز الهدف الأول، ولكن دون فائدة، في ظل دفاع قوي من قبل المنتخب التايلاندي.

وجاءت تشكيلة الأخضر لمباراة تايلاند مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد اليامي.

في خط الدفاع: عبدالباسط هندي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: خالد الغنام، سامي النجعي، علي الحسن، خالد الدبيش.

في خط الهجوم: أيمن الخليف، مختار علي، عبدالله الحمدان.

وانطلقت مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند في تمام الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب تاماسات.

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