التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والرائد

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والرائد اليوم الخميس في الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول الأهلي مع بداية الشوط الأول، فرض أسلوبه الهجومي وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، ولكن دون جدوى في ظل سيطرة دفاعية من لاعبي الرائد.

ورفض الحكم شكري الحنفوش احتساب ركلة جزاء للاعبي الرائد بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي الأهلي، حيث ذهب إلى الـVAR وأكد عدم وجود مخالفة على لاعب الأهلي.

وقبل إقامة مباراة الأهلي والرائد، كان نادي الفتح سقط في فخ التعادل السلبي ضد نادي ضمك بالجولة الخامسة عشرة.

وكان ضمك سجل هدفًا عبر إبراهيم شنيحي بالدقيقة السبعين، ولكن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفار.

وسجل نادي الفتح هدفًا في الدقيقة الـ92 ولكن الحكم ألغاه أيضًا بعد الرجوع لتقنية الـVAR مما جعل المباراة تنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وأصبح رصيد الفتح بعد التعادل عشر نقاط في المركز الرابع عشر، بينما أصبح رصيد ضمك تسع نقاط في المركز الـ16.

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