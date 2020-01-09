التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث الشوط الأول بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة المقامة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

ولم ينجح أي من الفريقين في إحراز الأهداف في الشوط الأول، حيث تم تأجيل الحسم للشوط الثاني.

وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على حضور مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، مع الإسباني لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وجاء تشكيل نادي برشلونة مكونًا من:

في حراسة المرمى: نيتو.

في خط الدفاع: بيكيه، خوردي آلبا، سيرجي روبيرتو، أومتيتي.

في خط الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال.

في خط الهجوم: ميسي، لويس سواريز، جريزمان.

أما المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد فاختار تشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: أوبلاك.

في خط الدفاع: سافيتش، لودي، فيليبي، تريبير.

في خط الوسط: توماس، هيكتور هيريرا، ساول نيغويز، أنخل كوريا.

في خط الهجوم: موراتا، جواو فيلكس.

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