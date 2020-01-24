التعادل يحسم لقاء الزمالك ضد مازيمبي

المواطن - محمد سمعه

انتهت- منذ قليل- مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي، في الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكان الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد مازيمبي، بدأ بضغط هجومي قوي من قبل نادي الزمالك الذي حاول إحراز الهدف الأول عبر هجمات عديدة من اللاعبين مصطفى محمد ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف أوباما، ولكن دون فائدة، في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

ضغط هجومي بلا فائدة:

وواصل الفريق الأبيض ضغطه خلال الشوط الأول مباراة الزمالك ضد مازيمبي، ولكن النصف الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد مازيمبي، تراجع أداء نادي الزمالك بجانب عدم نجاحه في إحراز أي أهداف وذلك بفضل التألق الدفاعي وتألق حارس مرمى نادي مازيمبي في المباراة.

ولم يحدث أي جديد باللقاء حتى انتهت مباراة الزمالك ضد مازيمبي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكانت مباراة الزمالك ضد مازيمبي أُقيمت على ملعب السلام بالقاهرة.

كيف يتأهل الزمالك؟

وبعد نهاية مباراة الزمالك ضد مازيمبي بالتعادل السلبي، في حالة فاز نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت على نادي أول أغسطس الأنجولي أو تعادل الفريقان بأي نتيجة تعادل، سيتأهل الزمالك رسميًّا رفقة مازيمبي لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن مباراة الزمالك ضد مازيمبي بالجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، كانت انتهت بخسارة الزمالك في الكونغو بثلاثية دون رد.

وفشل لاعبو الزمالك ضد مازيمبي في رد الاعتبار من خسارة الذهاب، حيث ارتضى الفريقان بنتيجة التعادل السلبي.

وكانت مباراة الوداد البيضاوي المغربي ضد نادي اتحاد العاصمة الجزائري انتهت بفوز الوداد بثلاثية مقابل هدف وتأهله إلى دور الثمانية بالبطولة الإفريقية، حيث أُقيمت في نفس توقيت مباراة الزمالك ضد مازيمبي.

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