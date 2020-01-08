التعادل يحسم مباراة العراق وأستراليا في افتتاح كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

نجح المنتخب العراقي تحت 23 عامًا، في خطف تعادل صعب ضد نظيره الأسترالي، اليوم الأربعاء، في افتتاح بطولة كأس آسيا 2020.

وتستضيف تايلاند منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، بداية من اليوم وحتى 26 من شهر يناير الجاري.

وتمكن نجم المنتخب الأسترالي، ريني بيسكوبو من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 62، قبل أن يُحرز محمد قاسم هدف التعادل في الدقيقة 76 من تسديدة مميزة.

ويلعب العراق وأستراليا في المجموعة الأولى من منافسات بطولة كأس آسيا 2020، والتي تضم منتخبي تايلاند والبحرين.

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