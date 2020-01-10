التعاون لا يخسر ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مباريات مميزة ضد الفتح خلال الفترة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تألق التعاون

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء التعاون ضد الفتح في آخر 6 مباريات جمعت بينهما، موضحة أن الأرقام تظهر تفوق سكري القصيم.

وأضافت “أوبتا”: “لم يخسر التعاون في آخر 6 مباريات لعبها ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في الفوز 3 مرات وتعادل في مثلها، محافظًا على نظافة شباكه 4 مرات ومتلقيًا هدفًا واحدًا فقط في كل من المباراتين المتبقيتين”.

التعاون ضد الفتح

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مباراة التعاون ضد الفتح عند الساعة 6:05 مساء اليوم، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الفتح في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.

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