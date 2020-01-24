التعاون يبحث عن الفوز الثالث ضد الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة الفيحاء ضد التعاون اليوم ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيحاء ضد التعاون

ولعب الفيحاء ضد التعاون 4 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح سكري القصيم في الفوز مرتين، فيما فاز الفريق البرتقالي في لقاء، وانتهت مواجهة بالتعادل بين الفريقين.

ونجح لاعبو سكري القصيم في تسجيل 8 أهداف في مباريات الفيحاء ضد التعاون السابقة، فيما أحرز الفريق البرتقالي 3 أهداف خلال لقاءات الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويُعد الكاميروني لياندر تاوامبا والمصري مصطفى محمد هما هدافا سكري القصيم في مباريات الفيحاء ضد التعاون بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، فيما أحرز ثلاثية الفريق البرتقالي، الكولومبي دانيلو أسبريا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس بـ25 نقطة.

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