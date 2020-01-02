التعاون يتعاقد مع سميحان النابت

المواطن - مروة نبيل

أنهت إدارة نادي التعاون، اليوم الخميس، إجراءات ضم نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، سميحان النابت بشكل رسمي.

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع سميحان النابت عقود انضمامه إلى سكري القصيم لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة.

وتمت إجراءات التعاقد في حضور رئيس نادي التعاون محمد القاسم، الذي قدم الشكر والتقدير لوالد سميحان النابت ووكيل أعمال هشام العريني على تعاملهم الرائع، وتمنى التوفيق للاعب.

وتسعى إدارة نادي التعاون لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، لتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة، حيث يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة.

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