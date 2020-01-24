التعاون يتقدم على الفيحاء في الشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد التعاون ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم سكري القصيم بهدفين مقابل هدف.
الفيحاء ضد التعاون
وبدأت مباراة الفيحاء ضد التعاون المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وتمكن نجم الفريق البرتقالي، هيلدون من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 19.
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هدف #التعاون الأول سجله هيلدون راموس في الدقيقة 19
#الفيحاء_التعاون #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/i3yla9yviK
— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) January 24, 2020
ونجح التشيلي كارلوس فيلانويفا في تسجيل التعادل في الدقيقة 30 برأسية مميزة، قبل أن يسجل طلال عبسي هدفًا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد التعاون بتقدم الضيوف بنتيجة 2/1.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس بـ25 نقطة.
🎥| فيديو
هدف #الفيحاء الأول سجله كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 30
#الفيحاء_التعاون #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/HrFPxnNHre
— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) January 24, 2020
🎥| فيديو
هدف #التعاون الثاني سجله طلال عبسي في الدقيقة 6+45
#الفيحاء_التعاون #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/Byp5aibLwm
— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) January 24, 2020
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