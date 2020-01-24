ضمن منافسات الجولة الـ15

التعاون يتقدم على الفيحاء في الشوط الأول

2020/01/24
الساعة 4:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الفيحاء ضد التعاون في الدوري السعودي
المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد التعاون ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم سكري القصيم بهدفين مقابل هدف.

الفيحاء ضد التعاون

وبدأت مباراة الفيحاء ضد التعاون المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وتمكن نجم الفريق البرتقالي، هيلدون من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 19.

ونجح التشيلي كارلوس فيلانويفا في تسجيل التعادل في الدقيقة 30 برأسية مميزة، قبل أن يسجل طلال عبسي هدفًا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد التعاون بتقدم الضيوف بنتيجة 2/1.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس بـ25 نقطة.

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