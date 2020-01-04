التعاون يتقدم على النصر بهدف تاوامبا
في كأس السوبر السعودي

التعاون يتقدم على النصر بهدف تاوامبا

2020/01/04
الساعة 9:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح نادي التعاون في التقدم بهدف عبر اللاعب تاوامبا في شباك النصر، وذلك خلال مباراة السوبر السعودي المقامة بين الفريقين في الجوهرة المشعة.

وكان تاوامبا نجح في إحراز الهدف الوحيد للتعاون بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وتُقام مباراة النصر والتعاون على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

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