التعاون يتقدم.. والفيحاء يرد سريعًا

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة الفيحاء ضد التعاون المقامة الآن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لتصبح النتيجة 1/1 عند الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول.

وتمكن نجم الفريق البرتقالي، هيلدون من فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الفيحاء ضد التعاون عند الدقيقة 19، قبل أن ينجح التشيلي كارلوس فيلانويفا في إدراك التعادل في الدقيقة 30 برأسية مميزة.

ويلعب الفيحاء ضد التعاون اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس بـ25 نقطة.

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