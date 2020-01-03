التعاون يستعد لـ النصر.. ويمنع الإعلام بعد 15 دقيقة

المواطن - مروة نبيل

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون استعداداته لمواجهة النصر في كأس السوبر السعودي، مساء اليوم الجمعة.

وأوضح حساب التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول سيؤدي مرانه عند الساعة 7:30 مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله، وسيتاح لوسائل الإعلام التواجد خلال الـ15 دقيقة الأولى من التدريب.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مع نظيره النصر، مساء يوم غد السبت، في كأس السوبر السعودي، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضة في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويطمح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج هذا الموسم؛ وحصد اللقب، لمنح لاعبيه دفعة معنوية لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

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