التعاون يستعير نجم الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت إدارة نادي التعاون، اليوم الجمعة، عن تعاقدها رسميًا مع نجم النادي الأهلي، سلطان مندش، في إطار دعمها لصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار حساب التعاون على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن انضمام مندش سيكون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، موضحًا أن التوقيع تم بحضور رئيس النادي محمد القاسم ووكيل أعمال اللاعب أحمد المزيني.

وسبق أن لعب سلطان مندش صاحب الـ25 عامًا، في صفوف أندية الفيصلي والأهلي والاتحاد ونجران، قبل أن ينتقل إلى التعاون اليوم.

وكانت إدارة نادي التعاون قد نجحت اليوم أيضًا في إنهاء إجراءات ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، فيصل درويش رسميًا لمدة 3 مواسم ونصف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة.

تابعنا على تواصل معنا على