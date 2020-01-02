التعاون يستهدف ضم فيلانويفا

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي التعاون لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد برنامج “رياضة ميديا” على القناة الرياضية السعودية، وفقًا لمصادره الخاصة، أن إدارة نادي التعاون مهتمة بالتعاقد مع نجم فريق الاتحاد، التشيلي كارلوس فيلانويفا.

وينتهي تعاقد كارلوس فيلانويفا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد 6 أشهر، ولم يُجدد عقده حتى الآن، وأصبح لا يُشارك بشكل أساسي في تشكيلة المدرب الهولندي هينك تين كات.

وأكدت تقارير صحافية أن التشيلي كارلوس فيلانويفا سيحل بدلًا من المدافع ماتشادو في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وذلك في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الفترة الحالية.

وكانت جماهير نادي الاتحاد قد دشنت هاشتاق يحمل اسم وداعًا فيلانويفا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد انتشار أنباء أن مباراة الفتح التي أُقيمت بالأمس هي الأخيرة للاعب التشيلي مع العميد.

تابعنا على تواصل معنا على