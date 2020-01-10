التعاون يضم فيصل درويش رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون عن تعاقده رسميًا مع نجم الوحدة، فيصل درويش لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن إنهاء الإدارة إجراءات ضم فيصل درويش رسميًا لمدة 3 مواسم ونصف، ووقع العقود بحضور رئيس النادي محمد القاسم.

ووجه نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” الشكر للاعب فيصل درويش، وقال: “شكرًا فيصل درويش على ما قدمته فترة وجودك معنا.. نتمنى لك التوفيق مع ناديك الجديد التعاون”.

وتسعى إدارة نادي التعاون لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للظهور بشكل مميز وتحسين النتائج.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة.

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