التعاون يضم محمد السهلاوي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون عن تعاقده رسميًا مع النجم محمد السهلاوي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإدارة أنهت رسميًا إجراءات ضم محمد السهلاوي حتى نهاية الموسم الماضي، وكان ذلك بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم.

وكان محمد السهلاوي قد أعلن بالأمس عن توقيعه مخالصة مالية مع إدارة نادي الشباب ليرحل عن صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد تنازله عن كافة مستحقاته المالية في العقد.

وانضم محمد السهلاوي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النصر، ولكنه لم يُشارك كثيرًا.

ولعب السهلاوي 11 مباراة الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، ونجح في تسجيل هدف واحد ضد شبيبة الساورة الجزائري.

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