التعاون يكشف تفاصيل إصابة الموسى

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، ريان الموسى.

وأظهرت الفحوصات الطبية النهائية التي أجراها ريان الموسى وجود تمزق في عضلة الفخذ الخلفية، وسيحتاج لفترة علاج تمتد لـ 6 أسابيع، وتمنى حساب التعاون الرسمي الشفاء العاجل للاعب وعودته سريعًا إلى الملاعب.

وكان ريان الموسى قد تعرض للإصابة خلال مباراة التعاون ضد الفتح في الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة.

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